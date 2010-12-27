Славянка загрязнена нефтепродуктами, возбуждено административное дело

Инспекторы нашли в воде мертвую рыбу.

Из-за загрязнения реки Славянка возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспекторы во время проверки обнаружили, что в районе Рыбацкого моста, где Славянка впадает в Неву, плавает мертвая рыба. От воды исходит запах и есть пленка из нефтепродуктов.

При обследовании акватории реки найден и источник поступления загрязняющих веществ: общесплавной выпуск "ОбщМет", который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга. Пресс-служба Росприроднадзора

На данный момент рассчитывают сумму ущерба, который причинен реке. В Департаменте готовят материалы в суд о приостановке деятельности по сбросу сточных вод.

Фото: пресс-слжуба Росприроднадзора