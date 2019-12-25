С пятницы в Гатчинском районе начнется период периодического протапливания

С пятницы, 17 сентября, в Гатчинском районе начнется периодическое протапливание. Соответствующее постановление подписано главой местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.
Самыми первыми батареи будут включены в детских садах, школах и других социальных объектах.
Добавим, что решение о начале протапливания принято в связи с установлением среднесуточных температур и высокой влажности.
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Фото: Pixabay
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