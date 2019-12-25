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С пятницы в Гатчинском районе начнется период периодического протапливания
Сегодня, 17:49
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lizapoluda

С пятницы в Гатчинском районе начнется период периодического протапливания

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В первую очередь батареи включатся в школах и детских садах.

С пятницы, 17 сентября, в Гатчинском районе начнется периодическое протапливание. Соответствующее постановление подписано главой местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района. 

Самыми первыми батареи будут включены в детских садах, школах и других социальных объектах.

Добавим, что решение о начале протапливания принято в связи с установлением среднесуточных температур и высокой влажности. 

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район готовится к зимнему отопительному сезону.

Фото: Pixabay

Теги: гатчинский район, ленинградскя область, отопление
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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