С пятницы в Гатчинском районе начнется период периодического протапливания

В первую очередь батареи включатся в школах и детских садах.

С пятницы, 17 сентября, в Гатчинском районе начнется периодическое протапливание. Соответствующее постановление подписано главой местной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчинского района.

Самыми первыми батареи будут включены в детских садах, школах и других социальных объектах.

Добавим, что решение о начале протапливания принято в связи с установлением среднесуточных температур и высокой влажности.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский район готовится к зимнему отопительному сезону.

Фото: Pixabay