С железнодорожных путей на Непокоренных выселили незаконные вагоны-холодильники

В 15 рефрижераторных вагонах хранили рыбу и мясо.

В четверг, 13 августа, сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом "выселили" с проспекта Непокоренных нелегальные рефрижераторные вагоны. Как сообщили в пресс-службе ККИ, вагоны, заполненные мясом и рыбой, разместились на железнодорожных путях вблизи дома №63 корпус 33Б.

Известно, что 15 вагонов принадлежат ООО "Рефтранссервис" и используются в коммерческих целях. Землепользователь не захотел добровольно освобождать территорию, занятую самовольно и в отсутствие документов. Участок расчистили силами специалистов. Решается вопрос о возбуждении административного производства, с землепользователя также могут взыскать средства, затраченные на работы по разбору вагонов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге установят 170 остановочных павильонов.

Фото: пресс-служба ККИ