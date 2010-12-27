С прилавка Сытного рынка изъяли 10 кг санкционного сыра

Европейской "молочкой" торговали в одном из павильонов.

Прокуратура Петроградского района совместно с представителями Управления Роспотребнадзора Петербурга обнаружили санкционные молочные продукты на Сытном рынке, сообщает пресс-служба Прокуратуры.

В одном из торговых павильонов продавали сыры, привезенные из стран Евросюза. По требованию прокурора 10 кг запрещенного европейского сыра было изъято.

Предпринимателя привлекут к ответственности за незаконную продажу запрещенных к реализации товаров.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться осенью.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга