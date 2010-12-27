С прилавка Сытного рынка изъяли 10 кг санкционного сыра

Прокуратура Петроградского района совместно с представителями Управления Роспотребнадзора Петербурга обнаружили санкционные молочные продукты на Сытном рынке, сообщает пресс-служба Прокуратуры.
В одном из торговых павильонов продавали сыры, привезенные из стран Евросюза. По требованию прокурора 10 кг запрещенного европейского сыра было изъято.
Предпринимателя привлекут к ответственности за незаконную продажу запрещенных к реализации товаров.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться осенью.
Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга
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