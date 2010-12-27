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С прилавка Сытного рынка изъяли 10 кг санкционного сыра
Сегодня, 10:31
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himif

С прилавка Сытного рынка изъяли 10 кг санкционного сыра

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Европейской "молочкой" торговали в одном из павильонов.

Прокуратура Петроградского района совместно с представителями Управления Роспотребнадзора Петербурга обнаружили санкционные молочные продукты на Сытном рынке, сообщает пресс-служба Прокуратуры. 

В одном из торговых павильонов продавали сыры, привезенные из стран Евросюза. По требованию прокурора 10 кг запрещенного европейского сыра было изъято.

Предпринимателя привлекут к ответственности за незаконную продажу запрещенных к реализации товаров.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться осенью.

Фото: пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Теги: петербург, санкционные продукты, сытный рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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