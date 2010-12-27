В международный женский день жители Санкт-Петербурга не смогут воспользоваться вестибюлем станции метро "Технологический институт-1". В метрополитене рассказали, что пассажиропоток будет закрыт на вход и выход.
В ведомстве пояснили, что причиной закрытия стали мероприятия, посвященные 8 марта. Жителям города на Неве порекомендовали заранее планировать свой маршрут в связи с изменениями работы в метрополитене.
Ранее Piter.TV писал, что в связи с работами по прокладке инженерных сетей ограничат движение по Купчинской улице.
Фото: Piter.TV
"Технологический институт"закроют из-за 8 марта
Причиной закрытия стали мероприятия, посвященные празднику.
В международный женский день жители Санкт-Петербурга не смогут воспользоваться вестибюлем станции метро "Технологический институт-1". В метрополитене рассказали, что пассажиропоток будет закрыт на вход и выход.
Теги: 8 марта, метро, технологический институт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,
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