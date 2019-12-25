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С пожаром в Красносельском районе боролись 20 спасателей
Сегодня, 9:57
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С пожаром в Красносельском районе боролись 20 спасателей

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Сведения о пострадавших уточняются.

Накануне, 14 июля, в 22:13 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома №62 по улице Добровольцев, передает пресс-служба ведомства. 

В двухкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 10 кв.м. горела обстановка на площади 8 кв.м. С пожаром справились в 22:34, отмечают в МЧС. К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Сведения о пострадавших уточняются.

Причина пожара пока неизвестна. 

Ранее мы писали, что в Петербурге годовалый ребенок упал на осколки от разбитого стакана.

Фото: Piter.tv

Теги: красносельский район, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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