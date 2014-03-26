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С понедельника в тоннеле дамбы ограничат дорожное движение
Сегодня, 16:46
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kraratau27

С понедельника в тоннеле дамбы ограничат дорожное движение

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Во время ввода и вывода подъемной техники дорожные потоки могут останавливать на 7-10 минут.

С начала будущей недели дорожники введут ограничения дорожного движения в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений 21 марта.

В понедельник и вторник, 22 и 23 марта, ограничат движение с Финской стороны, а в среду и четверг, 24 и 25 марта, застой автомобильных потоков будет с Невской стороны. 

Дорожники предупреждают, что во время ввода и вывода подъемной техники движение могут полностью останавливать до 10 минут. 

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге отремонтируют Литейный мост и набережные к международным мероприятиям.

Фото: pixabay

Теги: водители, дамба, дорожное движение, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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