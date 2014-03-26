С понедельника в тоннеле дамбы ограничат дорожное движение

С начала будущей недели дорожники введут ограничения дорожного движения в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений 21 марта.
В понедельник и вторник, 22 и 23 марта, ограничат движение с Финской стороны, а в среду и четверг, 24 и 25 марта, застой автомобильных потоков будет с Невской стороны.
Дорожники предупреждают, что во время ввода и вывода подъемной техники движение могут полностью останавливать до 10 минут.
Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге отремонтируют Литейный мост и набережные к международным мероприятиям.
Фото: pixabay
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