С понедельника в тоннеле дамбы ограничат дорожное движение

Во время ввода и вывода подъемной техники дорожные потоки могут останавливать на 7-10 минут.

С начала будущей недели дорожники введут ограничения дорожного движения в тоннеле судопропускного сооружения С-1. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений 21 марта.

В понедельник и вторник, 22 и 23 марта, ограничат движение с Финской стороны, а в среду и четверг, 24 и 25 марта, застой автомобильных потоков будет с Невской стороны.

Дорожники предупреждают, что во время ввода и вывода подъемной техники движение могут полностью останавливать до 10 минут.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в Петербурге отремонтируют Литейный мост и набережные к международным мероприятиям.

Фото: pixabay