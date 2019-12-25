  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге отремонтируют Литейный мост и набережные к международным мероприятиям
Сегодня, 16:26
158
nadezhda_sib

В Петербурге отремонтируют Литейный мост и набережные к международным мероприятиям

0 0

Мероприятия уже точно состоятся, пусть, возможно, и в смешанном формате.

Генеральный директор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян напомнил о том, что в городе пройдет ряд крупных международных мероприятий, перед которыми будут ремонтировать дороги. В связи с этим водителям стоит ожидать ограничений в движении. Об этом он сообщил на пресс-конференции в "ТАСС" 18-го марта.

С апреля по июнь будет проходить ремонт Литейного моста. Также перед Чемпионатом Европы по футболу должны сделать Песочную, Ушаковскую набережную и набережную Черной речки. Власти постараются завершить работы как можно скорее.

Среди важных мероприятий, которые могут повлиять на дорожные ограничения, Тертерян также назвал Петербургский международный экономический форум, беговые и веломарафоны. 

Всего в этом году на ремонт дорог выделили 7 млрд рублей. 1 млрд — из федерального бюджета. Piter.TV рассказал, какие дороги будут ремонтировать на эти средства.

Фото: Piter.TV

Теги: дороги, мосты, набережная, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии