С понедельника в Ленинградской области действуют новые послабления по коронавирусу

Так, во всех трех зонах разрешили каршеринг.

С понедельника, 15 июня, в Ленинградской области был отменен ряд ограничений. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Послабления введены по зонам, кроме двух исключений. Так, на всей территории региона разрешены каршеринг и организация ярмарок при условии регулярной санобработки.

Кроме того, в "красной" зоне снят запрет на проведение индивидуальных занятий в учреждениях дополнительного образования: в "желтой" зоне допустимо присутствие 7 человек, в "зеленой" – до 15-ти. Также в районах с неблагополучной эпидобстановкой разрешены индивидуальные занятия спортом в помещениях без использования раздевалок, работа салонов красоты с медлицензией, а услуги по уходу за волосами, маникюр, педикюр, наращивание ресниц и солярий.

Снятие ограничений коснулось и более благополучных районов. В "зеленой" зоне открываются детские сады, детские развлекательные центры и игровые комнаты, бассейны.

Ранее мы рассказали о том, что Сосновый Бор перешел в "красную зону" по коронавирусу.

Фото: Piter.TV