Сосновый Бор скоро перейдет в "красную зону" по коронавирусу

Решение принял губернатор по просьбе местных жителей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал завтрашний выход постановления о переведении Соснового Бора в "красную" зону по коронавирусу в своем Instagram-аккаунте.

Решение глава региона принял на основании комментариев от местных жителей, из которых очевидно, эпидемическая обстановка в городе ухудшается.

Завтра переводим вас в "красную" зону и направляем в помощь комитет по здравоохранению.

заверил Дрозденко

Отметим, что Сосновый Бор перешел в "желтую" зону относительно недавно, 22 мая. Согласно информации telegram-канала "Пул № 47", сейчас Сосновый Бор занял 4-ое место по числу зараженных COVID-19.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 54 новых случая коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области