Сосновый Бор скоро перейдет в "красную зону" по коронавирусу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал завтрашний выход постановления о переведении Соснового Бора в "красную" зону по коронавирусу в своем Instagram-аккаунте.
Решение глава региона принял на основании комментариев от местных жителей, из которых очевидно, эпидемическая обстановка в городе ухудшается.
Завтра переводим вас в "красную" зону и направляем в помощь комитет по здравоохранению.
заверил Дрозденко
Отметим, что Сосновый Бор перешел в "желтую" зону относительно недавно, 22 мая. Согласно информации telegram-канала "Пул № 47", сейчас Сосновый Бор занял 4-ое место по числу зараженных COVID-19.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти обнаружено 54 новых случая коронавируса.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все