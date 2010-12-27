С понедельника изменятся маршруты 16 и 18 троллейбусов

По Калининскому району начнут ходить электробусы.

С понедельника, 27 августа, вносится изменение в трассу троллейбусного маршрута №18. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

На маршрут выйдут электробусы с диначеской подзарядкой.

№18: к/ст "Ж/д станция "Ручьи"" - ул. Руставели – Пискарёвский пр. – пр. Мечникова – Кондратьевский пр. – пр. Маршала Блюхера – Кантемировская ул. – к/ст "Пл. Академика Климова".

Также с понедельника изменится трасса троллейбусного маршрута №16.

№16: к/ст "Ж/д станция "Ручьи"" - ул. Руставели – Пискарёвский пр. – пр. Металлистов – Якорная ул. – Большеохтинский мост – Тульская ул. – Суворовский пр. – Невский пр. – пл. Александра Невского – пр. Обуховской Обороны – ул. Профессора Качалова – Хрустальная ул. – ул. Бехтерева – пл. Бехтерева (обратно через ул. Седова – ул. Книпович – ул. 2-й Луч).

С четверга, 23 августа, маршруты трех трамваев на Садовой временно изменятся.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"