Маршруты трех трамваев на Садовой временно изменятся

На путях будут проводить ремонтные работы с 1:00 23 августа до 5:00 27 августа.

На трамвайных путях Садовой улицы будут проводить дорожные работы. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

В зоне трамвайных путей на Садовой улице с 1:00 23 августа до 5:00 27 августа будут проводить дорожные работы. Из-за этого ограничат движение трамваев по Садовой улице: от Гороховой улицы до Вознесенского проспекта и от площади Тургенева до набережной реки Фонтанки.

Трамвай №16: от к/ст "Карбюраторный завод" по действующей трассе до к/ст "Площадь Тургенева".

Трамвай №41: от к/ст "Ленинградский электромеханический завод" по действующей трассе до к/ст "Оборонная улица".

Также с 5:00 27 августа до 5:00 1 сентября не будет ходить трамвай №3: по Садовой улице от Гороховой улицы до Московского проспекта. Плюс к этому, 25 августа для движения будет закрыт мост Белинского.

В начале августа из-за ДТП на Садовой парализовало движение трамваев.

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