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ДТП на Садовой: из-за столкновения двух иномарок парализовало движение трамваев

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В аварии никто не пострадал.

Вечером 10 августа, на улице Садовая столкнулись "Фольксваген"и "Митсубиши". По словам очевидцев, никто не пострадал.

Фольксвагена от удара вырвало задний бампер, а саму машину развернуло на трамвайных путях.

сообщает мобильный корреспондент 

На видео, которое прислал корреспондент, можно заметить, что красная иномарка встала как раз посреди трамвайный путей в сторону Лермонтовского проспекта.

Из-за аварии полностью парализовано движение трамваев по маршруту Садовая-Лермонтовский проспект. 

На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Боровая "Камаз" застрял под мостом: образовалась огромная пробка.

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Теги: дтп столкнулись две иномарки , дтп улица садовая , парализовано движение спб
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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