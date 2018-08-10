ДТП на Садовой: из-за столкновения двух иномарок парализовало движение трамваев

В аварии никто не пострадал.

Вечером 10 августа, на улице Садовая столкнулись "Фольксваген"и "Митсубиши". По словам очевидцев, никто не пострадал.

Фольксвагена от удара вырвало задний бампер, а саму машину развернуло на трамвайных путях. сообщает мобильный корреспондент

На видео, которое прислал корреспондент, можно заметить, что красная иномарка встала как раз посреди трамвайный путей в сторону Лермонтовского проспекта.

Из-за аварии полностью парализовано движение трамваев по маршруту Садовая-Лермонтовский проспект.

На месте происшествия ожидают сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Боровая "Камаз" застрял под мостом: образовалась огромная пробка.