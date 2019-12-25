С погоней и стрельбой инспекторы ДПС остановили автонарушителя на трассе А-121

Водитель был лишен права управлять машиной.

Вечером 13 ноября петербургские инспекторы ДПС заметили в 3-м Верхнем переулке "Ауди", двигавшийся на превышенной скорости. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, водитель прибавил газу и попытался скрыться, как только увидел сотрудников ГИБДД, и не реагировал на требования об остановке.

Полиция пустилась за автомобилистом в погоню, на трассе А-121 "Петербург-Сортавала" инспекторы дважды выстрелили в воздух в качестве предупреждения и выпустили несколько пуль по колесам иномарки. Только тогда на третьем километре дороги автомобиль остановился. За рулем машины оказался 22-летний молодой человек, лишенный права управлять автомобилем. В отношении мужчины составили административные протоколы. В результате полицейской стрельбы пострадавших нет.

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Фото: pixabay