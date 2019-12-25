Пьяный водитель врезался маршрутку на улице Типанова

Пострадавших в ДТП не оказалось.

Около часа ночи в четверг, 12 ноября, на улице Типанова произошло ДТП. По словам очевидца, иномарка врезалась в маршрутку №339 по пути к проспекту Славы

Мужчина, ехавший пассажиром на маршрутке, рассказал в соцсетях, что водитель легковушки был ужасно пьян и "танцевал на ногах", а не стоял. К счастью, в ДТП не оказалось пострадавших.

Ехал пассажиром ,все в салоне живы и не никто не пострадал. Чем кончилось не известно – торопился... ГИБДД ,и Эвакуатор точно должен был быть. очевидец

Видео: ДТП на Загородном проспекте.

Фото: Влад Сангатулин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"