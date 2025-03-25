Всего с начала работ очищено более 418 километров берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 152 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очищено более 418 километров берега. Кроме того, на площадки временного хранения вывезли больше 112 тыс. тонн песка и грунта.

Ранее мы сообщали, что на пожаре в Свердловской области спасли 17 детей.

Видео: МЧС России