В Петербурге с матери четверых детей взыскали более 600 тысяч рублей алиментов

В Петербурге с женщины взыскали более 600 тысяч рублей в счет погашения долга по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.
После развода петербурженка оставила трех дочерей и сына на попечение мужа-священника. Женщина полностью забыла о своих родительских обязанностях: не общалась с детьми и не платила алименты.
В ноябре и декабре 2019 года алиментщицу привлекли к административной ответственности. После этого должница начала частично погашать задолженность. Однако вскоре в отношении нее возбудили уголовное дело. Испугавшись наказания, она обратилась за помощью к своим родителям, которые полностью закрыли ее долг.
В настоящий момент непутевая родительница ежемесячно перечисляет алименты и общается с детьми.
Ранее мы писали, что петербуржцы за месяц собрали почти 400 тысяч рублей для неблагополучных семей.
Фото: pixabay.com
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