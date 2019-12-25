В Петербурге с матери четверых детей взыскали более 600 тысяч рублей алиментов

Трех дочерей и сына в одиночку воспитывает отец-священник.

В Петербурге с женщины взыскали более 600 тысяч рублей в счет погашения долга по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

После развода петербурженка оставила трех дочерей и сына на попечение мужа-священника. Женщина полностью забыла о своих родительских обязанностях: не общалась с детьми и не платила алименты.

В ноябре и декабре 2019 года алиментщицу привлекли к административной ответственности. После этого должница начала частично погашать задолженность. Однако вскоре в отношении нее возбудили уголовное дело. Испугавшись наказания, она обратилась за помощью к своим родителям, которые полностью закрыли ее долг.

В настоящий момент непутевая родительница ежемесячно перечисляет алименты и общается с детьми.

Ранее мы писали, что петербуржцы за месяц собрали почти 400 тысяч рублей для неблагополучных семей.

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