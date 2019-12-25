Петербуржцы за месяц собрали почти 400 тысяч рублей для неблагополучных семей

Благодаря неравнодушным горожанам удастся помочь 30 семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

Жители Петербурга собрали 375 тысяч рублей для помощи неблагополучным семьям города. Эта сумма накопилась меньше чем за месяц. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда "Антон тут рядом" в соцсети "ВКонтакте".

Деньги собирали в рамках программы "Сегодня уже сейчас". Их направят 30 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В качестве примера фонд привел историю петербурженки, мамы троих детей, двое из которых с особенностями развития. В пандемию коронавируса женщина потеряла работу. Последнюю зарплату она получила еще в марте 2020 года, так же как и последние алименты.

Среди расходов: коммунальные платежи, кредит за машину, развитие и лечение детей, питание. Фонд "Антон тут рядом" взял под опеку эту семью и ежедневно помогает.

Ранее мы писали, что часть средств от покупки десерта в заведениях Петербурга пойдет на благотворительность.

Фото: pixabay.com