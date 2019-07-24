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С петербургской компании взыскали 48 тысяч рублей за уничтоженный газон
Сегодня, 12:03
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himif

С петербургской компании взыскали 48 тысяч рублей за уничтоженный газон

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На траву складировались стройматериалы и мусор.

Петербургскую компанию "Ленпрофмонтаж" принудили выплатить городу 48 тысяч рублей за уничтоженный газон. Об этом рассказали в пресс-службе природоохранной прокуратуры города.

Выяснилось, что при ремонте фасада жилого дома компания складировала стройматериалы и мусор прямо на зеленых насаждениях неподалеку. В результате этого газон на площади 60 квадратных метров оказался уничтожен, городу нанесли ущерб в 48 тысяч рублей.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с компании денег в доход городского бюджета, суд поддержал претензию.

Ранее мы писали, что китайский ресторан в Петербурге через суд обязали оборудовать вентиляцию.

Фото: pixabay

Теги: газон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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