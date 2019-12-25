Китайский ресторан в Петербурге через суд обязали оборудовать вентиляцию

Повторная проверка показала, что не все нарушения были устранены.

Гражданский иск управления Роспотребнадзора к ООО "Тэн Фэй" был рассмотрен Василеостровский районным судом. Информацию о процессе привели в объединенной пресс-службе судов Петербурга 7 октября.

Местные жители пожаловались на запахи в квартирах и появление крыс во дворе своего дома. Роспотребнадзор организовал проверку ресторана китайской еды.

Выявлено отсутствие охлаждаемой камеры для хранения пищевых отходов и вытяжной системой вентиляции. Компания получила штраф в 30 тысяч рублей. Повторная проверка показала, что не все нарушения были устранены. В итоге суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и обязал ресторан оборудовать в своем помещении на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля приточно-вытяжную вентиляцию.

Ранее мы сообщали о том, что по решению суда штраф получила врач-терапевт из Петербурга за неразмещение сведений о тесте на коронавирус.

Фото: Piter.tv