Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
С медлительного застройщика в суде взыскали более полумиллиона
Сегодня, 12:22
0
nadiputintseva
243

С медлительного застройщика в суде взыскали более полумиллиона

0
 
 

За прошлый год с "К55" дольщики взыскали 2 миллиона.

 30 января компанию ООО "Коннолахтинский 55" обязали выплатить 665 тыс. рублей за невыполнение сроков по передаче квартиры собственнику.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по городу, строительная компания не спешила исполнять свои обязанности перед собственными клиентами. В результате петербурженка решила обратиться в суд, который встал на ее сторону. Однако компания решила расчитаться с недовольной покупательницей только после того, как набежали пени на сумму 46 тыс. рублей. 

Стоит отметить, что в 2017 году застройщика взыскали более 2 млн рублей по тем же причинам. 

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что дольщики без квартир планируют перекрыть Колтушское шоссе.

Все новости района
Теги: дольщики , недвижимость , новости спб , ооо коннолахтинский 55 , суд
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5