С медлительного застройщика в суде взыскали более полумиллиона

За прошлый год с "К55" дольщики взыскали 2 миллиона.

30 января компанию ООО "Коннолахтинский 55" обязали выплатить 665 тыс. рублей за невыполнение сроков по передаче квартиры собственнику.

Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по городу, строительная компания не спешила исполнять свои обязанности перед собственными клиентами. В результате петербурженка решила обратиться в суд, который встал на ее сторону. Однако компания решила расчитаться с недовольной покупательницей только после того, как набежали пени на сумму 46 тыс. рублей.

Стоит отметить, что в 2017 году застройщика взыскали более 2 млн рублей по тем же причинам.

Напомним, ранее Piter.tv рассказывал, что дольщики без квартир планируют перекрыть Колтушское шоссе.