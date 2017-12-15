Дольщики без квартир планируют перекрыть Колтушское шоссе

Не получившие квартиры дольщики собираются снова протестовать на Колтушском шоссе.

Дольщики, которые вложили деньги в ЖК "Янино-парк" и не получили квартиры, планируют новую акцию протеста.

В этот раз 28 января они снова собираются перекрыть Колтушское шоссе, сообщили корреспонденту "Росбалта".

Ранее было известно, что работы проводит СУ-155. Стройка ЖК приостановилась в апреле 2015 года. Тогда было продано из полутора тысяч квартир было продано 113. Однако власти обещали, что строительство возобновят в 2016 году.

"После этого сроки вновь переносились. Наши квартиры должны были сдать в декабре 2017 года. Но сдачу перенесли на июнь 2018 года. Дома построены, в них уже установили лифты, но завершить работы никак не могут", — отметили активисты протеста.

В 2017 году летом активисты уже перекрывали шоссе. Тогда участвовали около 20 человек. Сказано, что в этот раз участников будет больше.

Фото: Росбалт