С петербургского рынка АЗС уйдет известный бренд

Изменения коснутся не только внешнего вида станций.

В ближайшие месяцы сеть автозаправочных станций "Neste" ожидает ребрендинг, после которого марка перестанет существовать в Петербурге. АЗС будут работать под брендом "Татнефть Premium", узнал "Коммерсант" от директора ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" Айдара Хабибуллина.

Вывески начнут менять уже в этом году. В 2021-м году это произойдет на 15 АЗС, а до конца 2023 ― на 50. Помимо внешнего вида компания планирует пересмотреть набор предлагаемых услуг и создать новую персонализированную программу лояльности. Это позволит работать в премиальном сегменте.



"Neste" станет первопроходцем, а затем аналогичные изменения пройдут и на других автозаправочных станциях, которые принадлежат организации в Петербурге и области. Ребрендинг одной площадки обойдется примерно в 10 млн рублей.

Ранее нападение на АЗС в Шушарах попало на видео.



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