С петербургских водоемов спасли уже 70 человек

Выход на лед запрещен.

В МЧС вновь призвали петербуржцев не выходить на лед. Только за прошедшие сутки спасатели совершили 9 выездов после сообщений о людях на льду, сообщила пресс-служба.

В общей сложности с городских водоемов вывели около 70 человек, которым грозила реальная опасность.

Выход на лет запрещен с 15 ноября 2020 по 15 января 2021-го года. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что беспилотники помогают вычислить гуляющих по тонкому льду петербуржцев.

Фото: gov.spb.ru