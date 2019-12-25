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С петербургских водоемов спасли уже 70 человек
Сегодня, 12:52
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nadezhda_sib

С петербургских водоемов спасли уже 70 человек

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Выход на лед запрещен.

В МЧС вновь призвали петербуржцев не выходить на лед. Только за прошедшие сутки спасатели совершили 9 выездов после сообщений о людях на льду, сообщила пресс-служба.

В общей сложности с городских водоемов вывели около 70 человек, которым грозила реальная опасность. 

Выход на лет запрещен с 15 ноября 2020 по 15 января 2021-го года. Нарушителей привлекают к административной ответственности. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что беспилотники помогают вычислить гуляющих по тонкому льду петербуржцев. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: водоемы, лед, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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