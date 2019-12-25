С петербургских водоемов спасли уже 70 человек

В МЧС вновь призвали петербуржцев не выходить на лед. Только за прошедшие сутки спасатели совершили 9 выездов после сообщений о людях на льду, сообщила пресс-служба.
В общей сложности с городских водоемов вывели около 70 человек, которым грозила реальная опасность.
Выход на лет запрещен с 15 ноября 2020 по 15 января 2021-го года. Нарушителей привлекают к административной ответственности.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что беспилотники помогают вычислить гуляющих по тонкому льду петербуржцев.
Фото: gov.spb.ru
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