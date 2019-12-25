Беспилотники помогают вычислить гуляющих по тонкому льду петербуржцев

Спасатели каждый день патрулируют прибрежную зону в поисках нарушителей.

Спасатели и инспекторы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга провели профилактический рейд на Суздальских озерах. При помощи беспилотника они вычислили нарушителей, игнорирующих запрет выхода на тонкий лед. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Спасатели каждый день патрулируют прибрежную зону. Вычислить гуляющих по тонкому льду петербуржцев им помогает современное оборудование, в частности, маневренный беспилотник. Устройство записывает видео, которое служит неоспоримым доказательством при рассмотрении дела об административном правонарушении.

В ходе рейда спасатели и сотрудники комитета выявили несколько нарушителей, вывели их на берег и составили несколько протоколов.

Петербуржцам напомнили, что прогулки по неокрепшему льду являются неоправданным риском для жизни, который может закончиться трагедией. В ближайшее время проверка городских водоемов усилится.

Ранее петербуржцев предупредили о сложной обстановке на дорогах 18 декабря.

Фото: gov.spb.ru