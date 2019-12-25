Петербуржцев предупредили о сложной обстановке на дорогах 18 декабря

Днем пройдут осадки в виде мокрого снега.

В пятницу, 18 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью будет без существенных осадков, днем пройдет мокрый снег. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут 0…-2 градусов, днем будет -1…+1 градус. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-4 м/с. Горожан предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за гололедицы. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем – понижаться.

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