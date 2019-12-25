С петербургских дорог за неделю убрали 2 тысячи тонн пыли и грязи

На улицах города работали около 457 машин спецтехники, а также более 1 100 дворников.

В понедельник, 13 июля, стало известно, что за прошедшую неделю с дорог города собрали около 2 тысяч тонн пыли и грязи.

Так, только за прошедшие выходные специалисты убрали дороги от 540 тонн различных загрязнений. Уточняется, что уборкой занимаются около 457 машин спецтехники, а также более 1 100 дворников. На мытье дорожных покрытий потратили около 40 тысяч кубометров воды и 435 литров специального шампуня.

Ранее мы писали, что в нескольких районах Петербурга ожидаются новые ограничения движения.

Фото: Piter.TV