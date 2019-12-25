В нескольких районах Петербурга ожидаются новые ограничения движения

Некоторые из них вступят в силу уже 14 июля.

В Петербурге ожидаются новые ограничения движения в связи с различными ремонтными работами. Об этом автомобилистов предупредила ГАТИ 13 июля.

Так, проезд будет затруднен с 14 июля по 4 сентября на участке улицы Чайковского от набережной Фонтанки до Литейного проспекта и с 5 сентября по 8 октября на участке той же улицы от проспекта Чернышевского до Потёмкинской улицы. Здесь будут вестись работы по ремонту покрытия тротуара. Кроме того, с 19 сентября по 4 октября ограничат движение по Друскеникскому переулку от улицы Чайковского до Фурштатской улицы.

Поэтапное ограничение проезда ждет набережную реки Фонтанки на участке от набережной Кутузова до улицы Пестеля и на близлежащих улицах, где с 15 июля по 14 октября пройдет ремонт тротуаров. На Долгоозерной улице у перекрестка с проспектом Авиаконструкторов с 15 по 28 июля ограничат проезд из-за реконструкции водопровода, а с 29 июля по 28 августа работы перейдут на участок проспекта Авиаконструкторов от Долгоозёрной улицы до улицы Ильюшина.

Еще одно ограничение ждет улицу Котина на участке от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта и Ленинский проспект от Брестского бульвара до улицы Котина. Здесь с 15 июля по 14 августа будет проходить работа по прокладке электрокабеля. С 15 августа по 14 сентября от Брестского бульвара до улицы Десантников и по Брестскому бульвару от Ленинского проспекта до улицы Рихарда Зорге также затруднится проезд, с 15 сентября до 14 октября эстафета перейдет участку Брестского бульвара от Петергофского шоссе до улицы Маршала Захарова. Также движение транспорта затруднится на проспекте Маршала Жукова от улицы Маршала Казакова до дороги на Турухтанные Острова – с 15 июля по 30 августа здесь будут ремонтировать тротуар.

Ранее мы сообщали, что график разводки мостов в Петербурге изменится из-за подготовки к параду ВМФ.

Фото: Piter.TV