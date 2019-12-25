График разводки мостов в Петербурге изменится из-за подготовки к параду ВМФ

Парад состоится 26 июля в акватории Невы.

В следующее воскресенье, 26 июля, в акватории Невы в Петербурге пройдет Главный военно-морской парад. В связи с подготовкой к событию график разводки петербургских мостов претерпит некоторые изменения. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Так, в ночь на 14 и на 17 июля Литейный, Троицкий, Благовещенский и Дворцовый мосты будут разведены до 6.00. Отмечается, что Троицкий и Литейный разведут до утра с 1.20 и с 1.40 соответственно, Дворцовый мост разведут дважды (с 1.10 до 2.50 и с 3.10 до 6.00), как и Благовещенский (с 1.25 до 2.45 и с 3.10 до 6.00). В "Мостотресте" предупредили автомобилистов о том, что во время разводки мостов проезд по ним будет невозможен и после сведения переправ движение по ним может быть недоступно еще до 15 минут.

Также в компании напомнили, что с 19.00 до 22.00 14 и 17 июля полностью перекроется движение по Адмиралтейской набережной, Сенатской площади и участку Английской набережной от площади до Благовещенского моста.

Ранее мы сообщали, что проезд по Кронверкской набережной ограничат до середины осени.

Фото: Piter.TV