Проезд по Кронверкской набережной ограничат до середины осени

Также затрудненное движение ожидается на улице Коммуны и на Московском проспекте.

В понедельник, 6 июля, в Петербурге вступили в силу несколько новых ограничений движения, сообщили в ГАТИ. Отметим, что в минувшую субботу, 4 июля, было объявлено об ограничении проезда по Каменноостровскому мосту. В ведомстве уточнили, что до 3 августа там будут обновлять дорожное покрытие, а с 6 по 21 июля работы будут вестись только с 23.00 до 7.00.

С 6 июля и до 20 июля дорожный ремонт затруднит проезд по улице Коммуны на участке от улиц Химиков до Ириновского проспекта. При этом с 15 июля движение транспорта по участкам улицы Коммуны будет закрываться в ночное время, с 23.00 до 6.00, поэтапно.

Также ограничение ждет Кронверкскую набережную от Западного Артиллерийского моста до Восточного Артиллерийского моста. С 6 июля по 15 октября на участке будут чинить стенки набережной. Также с понедельника, но до 18 августа прокладка электрокабеля затруднит движение автомобилей по Московскому проспекту от Рощинской улицы до площади Московские Ворота.

Также мы сообщали, что ремонт на транспортной развязке "Бронка" затруднил движение автомобилей.

Фото: Piter.TV