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С открытия купального сезона водоемах Ленобласти утонуло семеро
Сегодня, 14:58
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lizapoluda

С открытия купального сезона водоемах Ленобласти утонуло семеро

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Чаше всего трагедии происходили в Кировском и Лужском районах.

В Ленинградской области утонуло 7 человек с открытия купального сезона. Такую статистику привел региональный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России Геннадий Корсунов во время пресс-конференции ТАСС.

Наибольшее количество случаев смертей на воде зафиксировано в Кировском и Лужском районах. При этом никому из посетителей пляжей не приходил штраф. Информация о нарушителях поступает напрямую в в инспекцию по маломерным судам.

Ранее мы рассказали о том, что Роспотребнадзор опубликовал список областных водоемов, в которых уже разрешено купание.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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