С открытия купального сезона водоемах Ленобласти утонуло семеро

Чаше всего трагедии происходили в Кировском и Лужском районах.

В Ленинградской области утонуло 7 человек с открытия купального сезона. Такую статистику привел региональный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России Геннадий Корсунов во время пресс-конференции ТАСС.

Наибольшее количество случаев смертей на воде зафиксировано в Кировском и Лужском районах. При этом никому из посетителей пляжей не приходил штраф. Информация о нарушителях поступает напрямую в в инспекцию по маломерным судам.

Ранее мы рассказали о том, что Роспотребнадзор опубликовал список областных водоемов, в которых уже разрешено купание.

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