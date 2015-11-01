Особняк Бремме на Васильевском острове показал отреставрированный фасад

Полностью завершить реставрацию планируется в ближайшее время.

После длительной реставрации особняк Бремме на 12-й линии Васильевского острова, наконец, сбросил строительные леса, в которых находился с 2022 года. Фотографии обновленного фасада памятника деревянного зодчества опубликовал паблик "Живем на Васильевском".

Этот уникальный деревянный дом имеет богатую историю: первоначальная постройка на этом месте существовала еще с XVIII века. В 1851 году здание впервые перестроили по проекту архитектора Николая Гребёнки, а в 1906 году его реконструировали для Эдуарда Бремме — совладельца расположенной рядом фабрики эфирных масел. Тогда фасад украсили майоликовые панно, которые в 1971 году были сняты и переданы в Музей истории города.

Особняк пережил блокаду Ленинграда, получив в те годы название "витаминной аптеки" — здесь располагался пункт выдачи витаминных пайков. После войны здание, утратившее свои интерьеры, долгое время находилось в заброшенном состоянии.

Сейчас реставрационные работы ведет девелопер AAG. Проект направлен на сохранение исторического облика этого уникального образца деревянного зодчества, который является важной частью архитектурного наследия Петербурга.

