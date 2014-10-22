В доме Ольдерогге в Гатчине откроют музейный комплекс

Сохранение первоначального облика сооружения станет основной задачей.

В Гатчине старинный дом Ольдерогге, расположенный на Красной улице, преобразуют в музейный комплекс, сохранив исторический внешний вид постройки. Дом был построен в 1828 году, а спустя двадцать лет перешел во владение семейства дворцового советника Эрнеста Вильгельма Ольдерогге. Сегодня владельцем здания выступает Ленинградская область.

Уже в этом году эксперты разработают технические решения, а в будущем году начнется непосредственная реставрация. Сохранение первоначального облика сооружения станет основной задачей, подчеркнул заместитель председателя регионального правительства – глава Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Работы планируется завершить к 2028 году. Параллельно в Гатчине проведут восстановление и других исторических памятников, приурочив мероприятие ко столетию Ленинградской области. Будут отреставрированы знаменитый Адмиралтейский и Трехарочный мосты, Площадь Коннетабля и Круглая рига.

