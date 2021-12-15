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Стало известно, когда петербуржцы смогут увидеть визуализацию пространства на Охтинском мысу
Сегодня, 12:12
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, когда петербуржцы смогут увидеть визуализацию пространства на Охтинском мысу

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У чиновников есть около месяца, чтобы доработать проект и представить его.

Итоговый эскиз общественного пространства на Охтинском мысу представят к 10 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В рамках заседания рабочей группы были приняты решения об изменении существующего проекта. Мы ждем сейчас в срок до 10 апреля новые визуализации этого проекта, которые будут дополнены общественными пространствами, музейной зоной.

цитирует Пиотровского "Петербургский дневник".

На данный момент известно, что на Охтинском мысу будет ландшафтный парк и общественная зона. Вторая будет занимать около половины всей площади.

Фото:ВКонтакте / Анастасия Плюто

Теги: охтинский мыс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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