Стало известно, когда петербуржцы смогут увидеть визуализацию пространства на Охтинском мысу

У чиновников есть около месяца, чтобы доработать проект и представить его.

Итоговый эскиз общественного пространства на Охтинском мысу представят к 10 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

В рамках заседания рабочей группы были приняты решения об изменении существующего проекта. Мы ждем сейчас в срок до 10 апреля новые визуализации этого проекта, которые будут дополнены общественными пространствами, музейной зоной. цитирует Пиотровского "Петербургский дневник".

На данный момент известно, что на Охтинском мысу будет ландшафтный парк и общественная зона. Вторая будет занимать около половины всей площади.

Фото:ВКонтакте / Анастасия Плюто