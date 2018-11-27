С нового года в Ленобласти введут "Налог на профессиональный доход"

По предварительным подсчетам, после введения специального налогового режима в казну региона поступит около 140 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Ленинградской области, с первого января 2020 года в Ленобласти начнут проводить эксперимент по введению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Новая система налогообложения позволит самозанятым гражданам, имеющим доход не более чем 2,4 миллиона в год, не выплачивать подоходный налог и налог на добавочную стоимость. Вместо них они должны будут платить 4% от своего дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% при продажах ИП или юридическим лицам.

Новый налоговый режим позволит самозанятым не заводить ИП, при этом работать легально и иметь возможность кредитования.

Для регистрации нового статуса,самозанятым не придется стоять в очереди в налоговой инспекции. Для удобства граждан, они смогут пройти все операции в мобильном приложении "Мой налог", на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг.

Также в правительстве отметили, что в следующем году в области будет насчитываться семь тысяч самозанятых, а к 2024 количество вырастет до 27 тысяч.

Ранее мы сообщали, что в октябре иностранцам выдали 28,5 тысячи электронных виз в Петербург.

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