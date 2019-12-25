Определены рекордсмены по приему снежных масс.

С начала зимы в Петербурге утилизировали 75 тысяч кубометров снега. Об этом 28 декабря рассказали в пресс-службе правительства Северной столицы и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

За минувшие сутки пункты по приему и расплавлению снега в городе приняли 21 тысячу кубометров снежных масс. Зимний сезон по приему и утилизации снега в Петербурге открыли 11 декабря. Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный снегоплавильный пункт на улице Рыбинская, дом 2.

Больше всего снежных масс принял снегоплавильный пункт (ССП) на Октябрьской набережной (15 тысяч кубометров) и стационарный снегоприемный пункт (СИСП) на ул. Ново-Никитинская (9,6 тысяч кубометров).

18 сооружений "Водоканала", принимающих снег в городе – 11 снегоплавильных и 7 стационарных снегоприемных пунктов – работают в штатном режиме. Объекты обрабатывают 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. За всю историю работы пунктов "Водоканала" самым сложным был сезон 2018-2019 годов, тогда было утилизировано 3,33 млн кубометров снега.

"Водоканал" построит канализационный коллектор для Петровского острова к 2022 году.

Фото: Piter.tv