"Водоканал" построит канализационный коллектор для Петровского острова к 2022 году

Новый коллектор должен обеспечить полную очистку сточных вод на территории острова.

"Водоканал" построит канализационный коллектор для Петровского острова в Петербурге к 2022 году. Как рассказала пресс-служба предприятия 28 декабря, компания заключила договоры с компаниями-застройщиками острова для подключения к централизованной системе водоотведения.

Теперь источники финансирования для строительства канализационного коллектора, который решит проблему водоотведения и обеспечит 100% очистку сточных вод на территории острова сформированы, отмечают на предприятии.

Исторически сложилось, что единой централизованной системы водоотведения на Петровском острове не было, и сточные воды с площадок предприятий без очистки сбрасывались в акваторию Малой Невы и реки Ждановка через прямые выпуски – рассказали в пресс-службе.

Окончание проектно-изыскательских работ с прохождением экспертизы запланировано на июнь 2021 года, завершить строительно-монтажные работы планируется в 2022-м году.

Накануне сотрудники Росприроднадзора и "Водоканала" проверили акваторию Дудергофского канала и сообщили, что причиной появления пены мог стать сброс моющего вещества.

Фото: Piter.tv