Росприроднадзор назвал причину "пенной вечеринки" на Петергофском шоссе

Причиной мог стать сброс моющего вещества.

Сотрудники Росприроднадзора и "Водоканала" проверили акваторию Дудергофского канала и сообщили, что причиной появления пены мог стать сброс моющего вещества, сообщила пресс-служба природоохранного ведомства.

Пеню заметили по течению реки в районе проспекта Народного Ополчения и под проспектом Маршала Жукова. В воде были также обнаружены незначительные маслянистые пятна. Следов загрязнения специалисты не обнаружили. Эксперты предположили, что в сброшенном веществе было высокое содержание синтетических веществ, используемых при мойке. Ситуация находится под контролем.

Ранее мы писали, что "Пенную вечеринку" на Петергофском проверит Росприроднадзор и Водоканал.

Видео: Piter.TV