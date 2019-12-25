С начала зимы с дорог Петербурга вывезли больше млн кубометров снега

За прошлую зиму вывезли 1 млн 300 тыс. кубометров снега.

С начала зимы в Петербурге уже выпало 75 сантиметров снега: с улиц вывезли 1 млн 85 тыс. кубометров снега, сообщил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко на заседании ЗакСа.

За прошлый зимний период вывезли 1 млн 300 тыс. кубометров снега. По словам Пониделко, в этом году показатели будут выше. Всего в городе 3 тыс. км дорог, общая площадь уборки составляет 60 млн квадратных метров.

Чиновник обратил внимание, что мгновенно убрать снег нельзя, к тому же рамки задает ГОСТ.

Рыхлый и талый снег с проезжей части убирается в течение трех-шести часов, от 9 до 20 дней дается на вывоз снега. Данные нормативы нарушены не были. сообщил Пониделко

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Фото: Piter.tv