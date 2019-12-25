С начала зимы с дорог Петербурга вывезли больше млн кубометров снега

С начала зимы в Петербурге уже выпало 75 сантиметров снега: с улиц вывезли 1 млн 85 тыс. кубометров снега, сообщил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко на заседании ЗакСа.
За прошлый зимний период вывезли 1 млн 300 тыс. кубометров снега. По словам Пониделко, в этом году показатели будут выше. Всего в городе 3 тыс. км дорог, общая площадь уборки составляет 60 млн квадратных метров.
Чиновник обратил внимание, что мгновенно убрать снег нельзя, к тому же рамки задает ГОСТ.
Рыхлый и талый снег с проезжей части убирается в течение трех-шести часов, от 9 до 20 дней дается на вывоз снега. Данные нормативы нарушены не были.
сообщил Пониделко
Глава Жилищного комитета заявил о нехватке дворников и кровельщиков в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все