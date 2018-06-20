Один из 58 петербуржцев заболел боррелиозом от укуса клеща

В Петербурге с 13 марта в поликлиниках проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, полученных от клещей.

С начала весны в медицинские организации Петербурга обратились 58 человек, укушенных клещами. Среди них – 17 детей, также один взрослый заболел боррелиозом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Петербургу.



В лабораториях были исследованы 25 клещей, в 6 из них был ДНК возбудителя клещевого боррелиоза. В Петербурге с 13 марта в поликлиниках проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, полученных от клещей. В медучреждениях можно сделать бесплатную профилактическую прививку. По данным на 15 апреля, от клещевого энцефалита привили 14 409 человек.

Также, выходя на природу, следует надевать защитную одежду, применять репелленты (общее определение химических средств и препаратов защиты от насекомых).

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