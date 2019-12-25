С начала пандемии в Петербурге закрылось 20% фитнес-клубов

Тем, кто закрылся и больше не откроется, и тем, кто уже открылся, придется вернуть миллиарды клиентам.

Петербургским фитнес-центрм разрешили открыться 6 июля, однако снятие ограничений не коснулось клубов, которые находятся в ТЦ. Эксперты полагают, что, если вторая волна коронавируса начнется осенью, то ограничения придется вернуть и бизнес "загнется", сообщила "Фонтанка".

Отметим, что клубов, которые находятся в торговых центров, насчитывают 150, это составляет около 20%. Ассоциации операторов фитнес-индустрии России прогнозирует, что с рынка до 2021 года уйдут 60–70% игроков. В Петербурге уже начали закрываться филиалы AlexFitness. Также закрылся фитнес-центр Hard Fitness.

Помимо прочего, вернуть деньги за неиспользованные абонементы хотят более 15% клиентов. При этом, после окончательного открытия объем возвратов может достигнуть 40%, что составит более 30 млрд рублей. То есть необходимость вернуть все эти средства незамедлительно приведет к уничтожению отрасли.

Как дальше будет протекать ситуация, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в Петербурге возобновили работу 140 бассейнов и фитнес-центров.

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