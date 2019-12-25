С начала 2020 года в Петербурге выписано 964 штрафа за нарушения антиковидных мер

Всего петербургские суды рассмотрели 3 160 административных дел.

С начала пандемии (с 2020 года по июнь 2021 года) в Петербурге выписано 964 штрафа за нарушения ковидных мер. Статистика представлена на сайте Управления судебного департамента.

Всего петербургские суды рассмотрели 3 160 административных дел: 1215 нарушителей, из которых 691 – физическое лицо, остальные – юридические лица.

В прошлом году суд получил 1952 заявления, связанных с нарушениями антиковидных мер, 523 штрафа было выписано. За полгода этого года насчитывается 1208 заявлений, 441 штраф был выписан.

Ранее Роспотребнадзор закрыл пять баров на улице Рубинштейна из-за нарушений санитарных требований.

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