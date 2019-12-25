С начала мая жители Ленобласти 1129 раз нарушили запрет на посещение лесов

Новые правило обусловлены не только эпидемией.

В период майских праздников сотрудники лесничеств ЛОГКУ "Ленобллес" выявили 1129 случаев нарушения временного запрета посещения лесов. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по природным ресурсам.

За прошедшие выходные специалисты провели 796 мероприятий по обеспечению установленных правил. С нарушителями провели разъяснительные беседы, предложили покинуть лес и соблюдать режим самоизоляции дома.

Отметим, что леса временно недоступны для посещения не только из-за эпидемии коронавируса, но и в связи с началом распространения пожаров в весенний период.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Петербурга продлил запрет на посещение лесов до 31 мая.

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