С начала мая жители Ленобласти 1129 раз нарушили запрет на посещение лесов

В период майских праздников сотрудники лесничеств ЛОГКУ "Ленобллес" выявили 1129 случаев нарушения временного запрета посещения лесов. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по природным ресурсам.
За прошедшие выходные специалисты провели 796 мероприятий по обеспечению установленных правил. С нарушителями провели разъяснительные беседы, предложили покинуть лес и соблюдать режим самоизоляции дома.
Отметим, что леса временно недоступны для посещения не только из-за эпидемии коронавируса, но и в связи с началом распространения пожаров в весенний период.
Ранее мы рассказали о том, что губернатор Петербурга продлил запрет на посещение лесов до 31 мая.
Фото: Pixabay
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