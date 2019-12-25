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С начала эпидемии коронавирусом заразились 80 детей в Ленобласти
Сегодня, 14:09
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lizapoluda

С начала эпидемии коронавирусом заразились 80 детей в Ленобласти

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Все они переносят болезнь в легкой форме.

С периода начала эпидемии коронавируса, 29 марта, по 11 мая болезнью заразились 80 детей из Ленинградской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова.

Уточняется, что большинство зараженных переносят заболевание в легкой форме и находятся на самоизоляции под присмотром родителей. 

Всего на территории Ленобласти проживает более 340 тысяч детей. 

Ранее мы рассказали о том, что более половины инфицированных COVID-19 в Ленобласти полностью выздоровели.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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