С начала эпидемии коронавирусом заразились 80 детей в Ленобласти

Все они переносят болезнь в легкой форме.

С периода начала эпидемии коронавируса, 29 марта, по 11 мая болезнью заразились 80 детей из Ленинградской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова.

Уточняется, что большинство зараженных переносят заболевание в легкой форме и находятся на самоизоляции под присмотром родителей.

Всего на территории Ленобласти проживает более 340 тысяч детей.

Ранее мы рассказали о том, что более половины инфицированных COVID-19 в Ленобласти полностью выздоровели.

Фото: Piter.TV