Более половины инфицированных COVID-19 в Ленобласти полностью выздоровели

В регионе продолжает сохраняться позитивная динамика.

На сегодняшний день более половины жителей Ленинградская области излечились от коронавируса. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, число выздоровевших достигло 51% от числа инфицированных. По состоянию на пятницу, 29 мая, полностью поправились 1402 жителя.

Кроме того, количество выздоровевших превысило количество новых случаев заражения второй день подряд.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти зафиксировано 53 новых случая коронавируса.

Фото: Piter.TV