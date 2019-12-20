За половину лета в Петербурге и Ленобласти утонули около 40 человек

Несчастные случаи происходят из-за пренебрежений техникой безопасности и правилами поведения на воде.

С начала летнего сезона в Петербурге и Ленобласти утонули более 40 человек, включая взрослых и детей. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев

На данный момент количество жертв больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако о конечных цифрах можно будет говорить только в конце сезона.

Александр Зуев отметил, что несчастные случаи происходят из-за пренебрежений техникой безопасности и правилами поведения на воде. Больше всего несчастных случае происходит там, где купание вообще запрещено. Также причины трагедий – купание в состоянии алкогольного опьянения, оставление детей в воде без присмотра. Также в зоне риска остаются люди с проблемами сердечно-сосудистой системы: при перепадах температуры может остановиться сердце.

В июне четырехлетняя девочка из многодетной семьи утонула в Тосненском районе.

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