Четырехлетняя девочка из многодетной семьи утонула в Тосненском районе

Девочку нашел кинолог с собакой.

В СНТ "Восток" в Заречье в Тосненском районе Ленинградской области утонула четырехлетняя девочка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о пропаже девочки поступило 17 июня в 21:20. Ребенок, которому через месяц должно было исполниться 5 лет, исчезла с берега реки Тосна после купания. На поиски были брошены 63 сотрудника МВД, 49 спасателей МЧС и 30 волонтеров из ПСО "Лиза Алерт". Уже 18 июня в 01:20 кинолог с собакой по кличке Жасмин в воде у берега, нашли труп девочки. По предварительной информации, ребенок утонул, а потом тело прибило к берегу.

В семье также воспитываются две девочки 7 и 18 лет, четыре брата – 10 лет, шести месяцев и два трехлетних близнеца. Семья благополучная, на учете не состоит.

Ранее в озере под Выборгом утонул 17-летний подросток.

Фото: pixabay