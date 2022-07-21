С начала лета поисковые отряды Петербурга спасли более 350 человек

119 человек до сих пор разыскивают.

С лета 2022 года поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил 498 заявок на поиск без вести пропавших людей. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил руководитель пресс-службы Антон Паулин.

Из них живыми удалось найти 356 человек. 23 человека погибли. Поиски 119 продолжаются.

В Петербурге поисково-спасательный отряд появился в 2010 году. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе.

Ранее волонтер "Лизы Алерт" рассказала, что делать, чтобы не потерять близкого человека.

Фото: Piter.tv