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С начала лета поисковые отряды Петербурга спасли более 350 человек
Сегодня, 15:32
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С начала лета поисковые отряды Петербурга спасли более 350 человек

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119 человек до сих пор разыскивают.

С лета 2022 года поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил 498 заявок на поиск без вести пропавших людей. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил руководитель пресс-службы Антон Паулин. 

Из них живыми удалось найти 356 человек. 23 человека погибли. Поиски 119 продолжаются. 

В Петербурге поисково-спасательный отряд появился в 2010 году. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. 

Ранее волонтер "Лизы Алерт" рассказала, что делать, чтобы не потерять близкого человека.

Фото: Piter.tv

Теги: лиза алерт, поиск человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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