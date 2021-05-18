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С начала июня "Книжные аллеи" Петербурга посетили более 30 тыс. человек
Сегодня, 18:41
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С начала июня "Книжные аллеи" Петербурга посетили более 30 тыс. человек

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В Петербурге "Книжные аллеи" устраивают уже в восьмой раз.

На Малой Конюшенной улице проходят "Книжные аллеи", в июне их посетили более 30 тыс. человек. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в пресс-службе Смольного. 

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, этот проект уникален для книголюбов. Он добавил, что живая книга оставляет более глубокое чувство сопричастности.

В Петербурге "Книжные аллеи" устраивают уже в восьмой раз. Их реализует команда командой Санкт-Петербургского Дома книги. В 2022 году он посвящён 350-летию Петра Великого. "Книжные аллеи" будут открыты до 11 сентября.

Ранее издатель рассказал о росте себестоимости книги.

Фото: пресс-служба Смольного 

 

Теги: книжные аллеи, малая конюшенная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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