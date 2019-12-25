С начала 2021 года в Петербурге сдали шесть проблемных жилых домов

Всего в 2021 году запланирована сдача 12 проблемных объектов.

В этом году в Петербурге ввели в эксплуатацию шесть жилых домов, относящихся к числу проблемных. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Застройщик ООО "ЛЕКС" сдал два дома в ЖК "Славянский-2" по адресу: Павловск, Динамо, улица Пионерская, 1. Среди завершенных долгостроев также значатся два многоквартирных дома в ЖК "Светлый мир. Жизнь…" от ООО "Севен Санс Девелопмент". Жилые здания, находящиеся на Московском шоссе, 13, рассчитаны на 1363 квартиры. На данный момент здесь ведется чистовая отделка квартир, произведено благоустройство прилегающей территории.

ЗАО "Трест-102" достроил два дома в ЖК "Панорамы залива" на Двинской улице, 8. Застройщик неоднократно переносил сроки строительства. Одной из причин стали судебные решения по расселению близлежайшего аварийного здания.

Всего в 2021 году запланирована сдача 12 проблемных объектов.

В мае в Петербурге инвесторы построили четыре детских сада.

Фото: портал "Строительный Петербург"